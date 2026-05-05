EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Schneider Electric-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Schneider Electric-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Schneider Electric-Anteile an diesem Tag bei 53,70 EUR. Bei einem Schneider Electric-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 186,220 Schneider Electric-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 48 519,55 EUR, da sich der Wert eines Schneider Electric-Anteils am 04.05.2026 auf 260,55 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 385,20 Prozent angezogen.

Schneider Electric war somit zuletzt am Markt 151,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at