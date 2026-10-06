Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Schneider Electric-Performance im Blick
|
06.10.2026 10:03:24
EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Schneider Electric-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 155,58 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,643 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Schneider Electric-Papiers auf 272,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 175,34 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 175,34 EUR, was einer positiven Performance von 75,34 Prozent entspricht.
Schneider Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 170,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
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