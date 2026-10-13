EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Schneider Electric-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 13.10.2021 wurde die Schneider Electric-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Schneider Electric-Anteile betrug an diesem Tag 140,58 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,113 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 887,54 EUR, da sich der Wert eines Schneider Electric-Anteils am 12.10.2026 auf 265,35 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 88,75 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Schneider Electric betrug jüngst 150,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at