Schneider Electric Aktie

Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Schneider Electric-Investmentbeispiel 13.10.2026 10:03:47

EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 5 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Schneider Electric-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 13.10.2021 wurde die Schneider Electric-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Schneider Electric-Anteile betrug an diesem Tag 140,58 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,113 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 887,54 EUR, da sich der Wert eines Schneider Electric-Anteils am 12.10.2026 auf 265,35 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 88,75 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Schneider Electric betrug jüngst 150,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Schneider Electric S.A.

mehr Analysen
08:34 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
12.10.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
09.10.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Schneider Electric S.A. 255,60 -0,37% Schneider Electric S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich vor dem Wochenende höher. An den Märkten in Asien geht es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen