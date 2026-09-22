Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Langfristige Performance
|
22.09.2026 10:03:35
EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schneider Electric-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Schneider Electric-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 63,13 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,840 Schneider Electric-Aktien. Die gehaltenen Schneider Electric-Papiere wären am 21.09.2026 4 672,90 EUR wert, da der Schlussstand 295,00 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 367,29 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Schneider Electric einen Börsenwert von 161,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
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