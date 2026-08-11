EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schneider Electric-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Schneider Electric-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 159,34 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,276 Schneider Electric-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 302,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 896,89 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 89,69 Prozent vermehrt.

Am Markt war Schneider Electric jüngst 171,23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at