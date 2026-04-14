EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schneider Electric-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Schneider Electric-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Schneider Electric-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Schneider Electric-Anteile bei 202,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 49,383 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 854,32 EUR, da sich der Wert einer Schneider Electric-Aktie am 13.04.2026 auf 260,30 EUR belief. Mit einer Performance von +28,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Schneider Electric zuletzt 146,29 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at