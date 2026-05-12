EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schneider Electric-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Schneider Electric-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem Schneider Electric-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 221,05 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Schneider Electric-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,452 Schneider Electric-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Schneider Electric-Papiers auf 274,65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,25 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 24,25 Prozent.

Zuletzt verbuchte Schneider Electric einen Börsenwert von 153,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at