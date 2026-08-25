Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Langfristige Anlage
|
25.08.2026 10:03:37
EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 25.08.2016 wurden Schneider Electric-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 61,13 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,636 Schneider Electric-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.08.2026 477,34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 291,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 377,34 Prozent vermehrt.
Am Markt war Schneider Electric jüngst 167,34 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
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