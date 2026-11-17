Bei einem frühen Schneider Electric-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Schneider Electric-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62,09 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,611 Schneider Electric-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 241,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 389,03 EUR wert. Mit einer Performance von +289,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Schneider Electric-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 143,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at