Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Frühes Investment
|
17.11.2026 10:03:25
EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Schneider Electric-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62,09 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,611 Schneider Electric-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 241,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 389,03 EUR wert. Mit einer Performance von +289,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Schneider Electric-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 143,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
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