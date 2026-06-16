Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Lukrativer Schneider Electric-Einstieg?
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16.06.2026 10:03:56
EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Schneider Electric-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 162,98 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 61,357 Schneider Electric-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 15.06.2026 auf 270,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 575,65 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 16 575,65 EUR entspricht einer Performance von +65,76 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric belief sich zuletzt auf 149,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images