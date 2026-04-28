Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Rentabler Schneider Electric-Einstieg?
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28.04.2026 10:03:39
EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Schneider Electric-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 136,54 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investierten, hätten nun 7,324 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 275,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 014,79 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 014,79 EUR entspricht einer Performance von +101,48 Prozent.
Jüngst verzeichnete Schneider Electric eine Marktkapitalisierung von 155,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images