EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Schneider Electric gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Schneider Electric-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Schneider Electric-Anteile an diesem Tag 135,16 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,399 Schneider Electric-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (264,70 EUR), wäre das Investment nun 1 958,42 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,84 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Schneider Electric belief sich jüngst auf 147,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at