EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Schneider Electric eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Schneider Electric-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Schneider Electric-Aktie bei 58,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Schneider Electric-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,724 Schneider Electric-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 476,21 EUR, da sich der Wert eines Schneider Electric-Papiers am 01.06.2026 auf 276,20 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 376,21 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Schneider Electric zuletzt 151,77 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at