Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Rentable Schneider Electric-Investition?
|
06.01.2026 10:03:44
EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Schneider Electric-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 123,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,807 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Schneider Electric-Aktie auf 240,95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 194,39 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 94,39 Prozent zugenommen.
Schneider Electric war somit zuletzt am Markt 133,48 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Schneider Electric S.A.mehr Analysen
|06.01.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|241,10
|0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.