EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Schneider Electric-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 123,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,807 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Schneider Electric-Aktie auf 240,95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 194,39 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 94,39 Prozent zugenommen.

Schneider Electric war somit zuletzt am Markt 133,48 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at