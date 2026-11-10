EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Schneider Electric gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Schneider Electric-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Schneider Electric-Anteile an diesem Tag 153,98 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 64,943 Schneider Electric-Papiere. Die gehaltenen Schneider Electric-Aktien wären am 09.11.2026 15 222,76 EUR wert, da der Schlussstand 234,40 EUR betrug. Mit einer Performance von +52,23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Schneider Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 134,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at