EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schneider Electric-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schneider Electric-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Schneider Electric-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Schneider Electric-Anteile bei 147,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Schneider Electric-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,676 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157,09 EUR, da sich der Wert einer Schneider Electric-Aktie am 26.01.2026 auf 232,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +57,09 Prozent.

Zuletzt verbuchte Schneider Electric einen Börsenwert von 130,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at