Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Schneider Electric-Performance im Blick
|
09.06.2026 10:04:08
EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr verdient
Die Schneider Electric-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 225,30 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,439 Schneider Electric-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 200,62 EUR, da sich der Wert eines Schneider Electric-Anteils am 08.06.2026 auf 270,50 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 20,06 Prozent.
Schneider Electric wurde am Markt mit 151,27 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
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