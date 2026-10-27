Schneider Electric Aktie

Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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Rentabler Schneider Electric-Einstieg? 27.10.2026 10:03:29

EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schneider Electric-Investition von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schneider Electric-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Schneider Electric-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit dem Schneider Electric-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 258,75 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,386 Schneider Electric-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 91,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 235,70 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 8,91 Prozent.

Schneider Electric war somit zuletzt am Markt 138,78 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

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26.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG
21.10.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
20.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
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