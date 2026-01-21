TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Profitable TotalEnergies-Anlage?
|
21.01.2026 10:04:21
EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in TotalEnergies von vor einem Jahr bezahlt gemacht?
Vor 1 Jahr wurden TotalEnergies-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen TotalEnergies-Anteile an diesem Tag bei 56,64 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das TotalEnergies-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,655 TotalEnergies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der TotalEnergies-Aktie auf 56,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 004,59 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 0,46 Prozent gleich.
TotalEnergies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 121,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
