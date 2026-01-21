TotalEnergies Aktie

TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable TotalEnergies-Anlage? 21.01.2026 10:04:21

EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in TotalEnergies von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in TotalEnergies von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Bei einem frühen TotalEnergies-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden TotalEnergies-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen TotalEnergies-Anteile an diesem Tag bei 56,64 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das TotalEnergies-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,655 TotalEnergies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der TotalEnergies-Aktie auf 56,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 004,59 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 0,46 Prozent gleich.

TotalEnergies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 121,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com

Nachrichten zu TotalEnergies

mehr Nachrichten