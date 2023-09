EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes TotalEnergies-Investment eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in TotalEnergies gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden TotalEnergies-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 51,71 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die TotalEnergies-Aktie investierten, hätten nun 1,934 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.09.2023 gerechnet (59,90 EUR), wäre das Investment nun 115,84 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +15,84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies belief sich zuletzt auf 142,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at