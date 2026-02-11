EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TotalEnergies-Aktie gebracht.

Am 11.02.2016 wurde das TotalEnergies-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 29,76 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 33,599 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.02.2026 auf 62,51 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 100,28 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 110,03 Prozent.

TotalEnergies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 135,69 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at