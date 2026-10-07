TotalEnergies Aktie

TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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Lukrative TotalEnergies-Anlage? 07.10.2026 10:03:42

EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in TotalEnergies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die TotalEnergies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 60,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das TotalEnergies-Papier investiert hätte, hätte er nun 165,728 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 75,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 548,89 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,49 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies belief sich zuletzt auf 168,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TotalEnergies SE

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