TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|TotalEnergies-Investition im Blick
|
15.07.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem TotalEnergies-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das TotalEnergies-Papier letztlich bei 51,28 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das TotalEnergies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 195,008 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TotalEnergies-Papiers auf 71,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 884,56 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +38,85 Prozent.
Jüngst verzeichnete TotalEnergies eine Marktkapitalisierung von 156,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TotalEnergies SE
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