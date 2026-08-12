TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|TotalEnergies-Performance im Blick
|
12.08.2026 10:04:01
EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem TotalEnergies-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die TotalEnergies-Aktie 57,17 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das TotalEnergies-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,749 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen TotalEnergies-Anteile wären am 11.08.2026 133,97 EUR wert, da der Schlussstand 76,59 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,97 Prozent angezogen.
TotalEnergies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 168,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TotalEnergies SE
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