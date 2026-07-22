TotalEnergies Aktie

TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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TotalEnergies-Anlage 22.07.2026 10:04:24

EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TotalEnergies-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden TotalEnergies-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 35,64 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,806 TotalEnergies-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.07.2026 auf 72,81 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 204,29 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 104,29 Prozent vermehrt.

Insgesamt war TotalEnergies zuletzt 158,41 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com

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