Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit TotalEnergies-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 37,95 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 263,515 TotalEnergies-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 81,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 602,94 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 116,03 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete TotalEnergies eine Marktkapitalisierung von 180,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at