TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Frühe Investition
|
25.02.2026 10:04:07
EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 25.02.2023 wurde die TotalEnergies-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des TotalEnergies-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 58,19 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die TotalEnergies-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,719 TotalEnergies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 66,72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,66 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,66 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 140,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: TotalEnergies SE
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|67,36
|1,17%
