EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen TotalEnergies-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden TotalEnergies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,38 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 16,562 TotalEnergies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 77,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 287,68 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,77 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete TotalEnergies eine Marktkapitalisierung von 171,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at