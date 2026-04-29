EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in TotalEnergies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

TotalEnergies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die TotalEnergies-Anteile bei 37,10 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,695 TotalEnergies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (78,27 EUR), wäre die Investition nun 210,97 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 110,97 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 163,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at