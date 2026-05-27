EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TotalEnergies-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden TotalEnergies-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen TotalEnergies-Anteile an diesem Tag bei 38,05 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TotalEnergies-Aktie investiert, befänden sich nun 26,285 TotalEnergies-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 055,99 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Papiers am 26.05.2026 auf 78,22 EUR belief. Mit einer Performance von +105,60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

TotalEnergies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 172,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at