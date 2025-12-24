TotalEnergies Aktie

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

Langfristige Anlage 24.12.2025 10:03:46

EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TotalEnergies-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das TotalEnergies-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 52,01 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 19,227 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (55,85 EUR), wäre die Investition nun 1 073,83 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 7,38 Prozent vermehrt.

TotalEnergies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 121,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com

