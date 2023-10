EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in TotalEnergies abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in TotalEnergies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades TotalEnergies-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 29,95 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 333,890 TotalEnergies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 664,44 EUR, da sich der Wert einer TotalEnergies-Aktie am 10.10.2023 auf 61,89 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 20 664,44 EUR, was einer positiven Performance von 106,64 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von TotalEnergies belief sich jüngst auf 143,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at