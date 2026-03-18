EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TotalEnergies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TotalEnergies-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 57,97 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,725 TotalEnergies-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 17.03.2026 128,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 74,48 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,48 Prozent gesteigert.

Alle TotalEnergies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 158,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at