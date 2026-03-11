EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in TotalEnergies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem TotalEnergies-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die TotalEnergies-Aktie bei 35,68 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die TotalEnergies-Aktie investierten, hätten nun 280,257 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 264,84 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Papiers am 10.03.2026 auf 68,74 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 92,65 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für TotalEnergies eine Börsenbewertung in Höhe von 146,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at