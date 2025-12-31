EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen TotalEnergies-Investment verlieren können.

Die TotalEnergies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der TotalEnergies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 58,65 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hat, hat nun 170,503 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 616,37 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Papiers am 30.12.2025 auf 56,40 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,84 Prozent verringert.

TotalEnergies war somit zuletzt am Markt 121,21 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at