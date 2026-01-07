TotalEnergies Aktie

Lukrative TotalEnergies-Investition? 07.01.2026 10:03:58

EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TotalEnergies-Aktie Anlegern gebracht.

Die TotalEnergies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen TotalEnergies-Anteile an diesem Tag bei 37,46 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TotalEnergies-Aktie investiert, befänden sich nun 266,951 TotalEnergies-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 55,04 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 693,01 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 14 693,01 EUR entspricht einer Performance von +46,93 Prozent.

Zuletzt ergab sich für TotalEnergies eine Börsenbewertung in Höhe von 120,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com

08:47 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 TotalEnergies Buy UBS AG
12.12.25 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
12.12.25 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
TotalEnergies 53,44 -2,34%

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
