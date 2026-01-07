TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Lukrative TotalEnergies-Investition?
|
07.01.2026 10:03:58
EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen
Die TotalEnergies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen TotalEnergies-Anteile an diesem Tag bei 37,46 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TotalEnergies-Aktie investiert, befänden sich nun 266,951 TotalEnergies-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 55,04 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 693,01 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 14 693,01 EUR entspricht einer Performance von +46,93 Prozent.
Zuletzt ergab sich für TotalEnergies eine Börsenbewertung in Höhe von 120,87 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|08:47
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12.12.25
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
