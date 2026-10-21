TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Langfristige Investition
|
21.10.2026 10:03:28
EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die TotalEnergies-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen TotalEnergies-Anteile an diesem Tag bei 39,00 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die TotalEnergies-Aktie investierten, hätten nun 25,638 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen TotalEnergies-Anteile wären am 20.10.2026 2 049,50 EUR wert, da der Schlussstand 79,94 EUR betrug. Mit einer Performance von +104,95 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies belief sich zuletzt auf 179,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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