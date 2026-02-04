EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden TotalEnergies-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 34,94 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,862 TotalEnergies-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 61,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175,98 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 75,98 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von TotalEnergies betrug jüngst 131,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at