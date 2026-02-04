TotalEnergies Aktie

TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TotalEnergies-Anlage unter der Lupe 04.02.2026 10:04:58

EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren TotalEnergies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden TotalEnergies-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 34,94 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,862 TotalEnergies-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 61,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175,98 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 75,98 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von TotalEnergies betrug jüngst 131,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TotalEnergies SE

Nachrichten zu TotalEnergies

mehr Nachrichten