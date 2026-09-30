TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Performance im Blick
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30.09.2026 10:03:37
EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das TotalEnergies-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die TotalEnergies-Anteile bei 51,73 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 19,331 TotalEnergies-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2026 1 509,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 78,10 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 50,98 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von TotalEnergies belief sich zuletzt auf 177,94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com
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