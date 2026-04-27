VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Profitable VINCI-Anlage?
|
27.04.2026 10:03:32
EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingebracht
Das VINCI-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die VINCI-Aktie an diesem Tag bei 89,89 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das VINCI-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,125 VINCI-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 419,51 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Papiers am 24.04.2026 auf 127,60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,95 Prozent zugenommen.
VINCI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 71,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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