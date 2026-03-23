VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|VINCI-Investition im Blick
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23.03.2026 10:04:34
EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem VINCI-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 104,10 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in VINCI-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 96,061 VINCI-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 906,82 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Papiers am 20.03.2026 auf 123,95 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 19,07 Prozent.
Der Börsenwert von VINCI belief sich jüngst auf 68,97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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