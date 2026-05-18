VINCI Aktie

VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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VINCI-Investment 18.05.2026 10:04:29

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in VINCI eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die VINCI-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 110,18 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,076 VINCI-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der VINCI-Aktie auf 124,65 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 131,33 EUR wert. Damit wäre die Investition um 13,13 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von VINCI belief sich jüngst auf 69,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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