VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|VINCI-Investment
|
18.05.2026 10:04:29
EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die VINCI-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 110,18 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,076 VINCI-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der VINCI-Aktie auf 124,65 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 131,33 EUR wert. Damit wäre die Investition um 13,13 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von VINCI belief sich jüngst auf 69,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
Nachrichten zu VINCI
|
14.05.26
|VINCI-Aktie im Plus: Konzern erhält Großauftrag für britisches Bahnprojekt (Dow Jones)
|
11.05.26
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
04.05.26