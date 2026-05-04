VINCI Aktie

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WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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VINCI-Investmentbeispiel 04.05.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VINCI-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem VINCI-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die VINCI-Aktie an diesem Tag 62,58 EUR wert. Bei einem VINCI-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 159,786 VINCI-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen VINCI-Anteile wären am 30.04.2026 20 532,54 EUR wert, da der Schlussstand 128,50 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 105,33 Prozent zugenommen.

VINCI wurde jüngst mit einem Börsenwert von 71,50 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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