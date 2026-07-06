VINCI Aktie

VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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Lukrative VINCI-Anlage? 06.07.2026 10:03:54

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VINCI-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden VINCI-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 124,25 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die VINCI-Aktie investiert, befänden sich nun 80,483 VINCI-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.07.2026 auf 127,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 293,76 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,94 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von VINCI belief sich zuletzt auf 71,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vinci

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