VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Rentables VINCI-Investment?
|
26.01.2026 10:04:21
EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VINCI-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der VINCI-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 104,60 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,956 VINCI-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 112,38 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Papiers am 23.01.2026 auf 117,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,38 Prozent erhöht.
VINCI war somit zuletzt am Markt 65,78 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
