EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VINCI-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VINCI-Aktie Anlegern gebracht.

Am 16.03.2025 wurde das VINCI-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 117,30 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das VINCI-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,525 VINCI-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.03.2026 1 102,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 129,35 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,27 Prozent.

Der Marktwert von VINCI betrug jüngst 71,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at