VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Profitable VINCI-Investition?
|
16.03.2026 10:04:12
EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VINCI-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 16.03.2025 wurde das VINCI-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 117,30 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das VINCI-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,525 VINCI-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.03.2026 1 102,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 129,35 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,27 Prozent.
Der Marktwert von VINCI betrug jüngst 71,97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|11.03.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|VINCI Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|VINCI Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|VINCI Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|23.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|129,80
|0,74%