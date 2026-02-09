VINCI Aktie

VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

Lukrativer VINCI-Einstieg? 09.02.2026 10:04:28

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VINCI-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem VINCI-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 57,50 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 173,922 VINCI-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 23 340,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 134,20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +133,40 Prozent.

VINCI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 74,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vinci

