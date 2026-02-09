VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Lukrativer VINCI-Einstieg?
|
09.02.2026 10:04:28
EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem VINCI-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 57,50 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 173,922 VINCI-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 23 340,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 134,20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +133,40 Prozent.
VINCI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 74,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vinci
Nachrichten zu VINCI
|
06.02.26
|VINCI-Aktie deutlich höher: Erwartungen mit Jahresergebnis geschlagen (dpa-AFX)
|
06.02.26
|ROUNDUP: Mischkonzern Vinci übertrifft Erwartungen - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
05.02.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Vinci nach starken Jahreszahlen auf 'Outperform' (dpa-AFX)
|
02.02.26
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VINCI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.01.26
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VINCI-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.01.26
|VINCI-Aktie fällt trotzdem: Neuer Aktienrückkauf (Dow Jones)