VINCI Aktie

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WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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Lohnendes VINCI-Investment? 03.08.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in VINCI eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.08.2025 wurde die VINCI-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 118,75 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die VINCI-Aktie investiert, befänden sich nun 0,842 VINCI-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 31.07.2026 103,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 122,55 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 103,20 EUR entspricht einer Performance von +3,20 Prozent.

Am Markt war VINCI jüngst 68,05 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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09:50 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 VINCI Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
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VINCI 124,50 1,80% VINCI

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