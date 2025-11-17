EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in VINCI-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die VINCI-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 60,02 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die VINCI-Aktie investiert, befänden sich nun 1,666 VINCI-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 119,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 199,10 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 99,10 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von VINCI bezifferte sich zuletzt auf 67,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at