VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Performance im Blick
|
17.11.2025 10:03:54
EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die VINCI-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 60,02 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die VINCI-Aktie investiert, befänden sich nun 1,666 VINCI-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 119,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 199,10 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 99,10 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von VINCI bezifferte sich zuletzt auf 67,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vinci
Nachrichten zu VINCImehr Nachrichten
|
10.11.25
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.25
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
24.10.25
|VINCI-Aktie verliert: Breites Wachstum bei VINCI - Baukonzern bekräftigt Ausblick für 2025 (finanzen.at)
|
24.10.25
|ROUNDUP: Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
23.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vinci auf 'Overweight' - Ziel 142 Euro (dpa-AFX)
|
23.10.25
|Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose (dpa-AFX)
|
20.10.25
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu VINCImehr Analysen
|12.11.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|118,50
|-0,63%