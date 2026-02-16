VINCI Aktie

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

Lukrative VINCI-Anlage? 16.02.2026 10:03:48

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in VINCI eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem VINCI-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das VINCI-Papier bei 108,35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,923 VINCI-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des VINCI-Papiers auf 135,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,87 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 24,87 Prozent vermehrt.

Insgesamt war VINCI zuletzt 75,28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

12:56 VINCI Buy UBS AG
12.02.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
11.02.26 VINCI Kaufen DZ BANK
11.02.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

VINCI 136,50 1,26% VINCI

ATX schlussendlich fester -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

