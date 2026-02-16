EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in VINCI eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem VINCI-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das VINCI-Papier bei 108,35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,923 VINCI-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des VINCI-Papiers auf 135,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,87 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 24,87 Prozent vermehrt.

Insgesamt war VINCI zuletzt 75,28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at